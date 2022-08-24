Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Шесть предприятий на территории Петербурга ушли простой за прошедшие две недели. Об этом 24 августа сообщил вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в своём Telegram-канале.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota

Если ранее в Петербурге насчитывалось 68 предприятий, ушедших в простой, то сейчас их стало 74. А количество сотрудников, переведённых в режим простоя, с 11 115 человек возросло до 11 318.

Согласно данным Корабельникова, большая часть предприятий, ушедших в простой, по-прежнему относится к сфере производства транспорта (76%). Как известно, по-прежнему простаивают все три автомобильных завода в Петербурге. А, например, предприятия торговли составляют всего 10% в общем объеме простаивающих предприятий.

В режиме неполной занятости на 85 предприятиях работают 4472 человека. В такой формат работы за две недели перешли еще четыре предприятия. Больше всего в таком режиме — предприятий в сфере транспорта (43%), а также промышленного производства (36%).

Алексей Корабельников отметил, что «на рынке труда без значимых изменений». Число безработных граждан за две недели возросло незначительно. Сейчас в службе занятости в этом статусе числятся 17 183 петербуржца. При этом в городе имеется 35 346 вакансий для найма сотрудников.

«С начала года трудоустроено 28 896 человек (+1348 за 2 недели)», — отметил чиновник.