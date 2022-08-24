Энергодар, Украина, 24 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Двое сотрудников Запорожской АЭС, уличённые в работе на бандеровских боевиков, задержаны, сообщили 24 августа в пресс-службе Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина Росгвардии

Ведомство отмечает, что эти люди «передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции». Кроме того, росгвардейцы задержали ещё одного пособника бандеровцев, который передавал координаты передвижения колонн техники ВС РФ.

Таком образом, пресечены противоправные действия, угрожавшие безопасности станции. Персонал АЭС продолжает работать в штатном режиме.