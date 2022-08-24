Волгоград, , 16:17 — REGNUM Уголовное дело о незаконной продаже частей животных, занесённых в Красную книгу, возбуждено в отношении 34-летнего жителя Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

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По данным следствия, мужчина в апреле 2022 года на дачном участке своей подруги в Калачевском районе обнаружил часть черепа с двумя рогами сайгака. Он присвоил себе находку, привёз к себе домой, сфотографировал и выставил в Сети объявление о продаже рогов за три тысячи рублей.

Мужчину во время «сделки» задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по региону.