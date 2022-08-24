Курган, , 16:15 — REGNUM Курганские родители просят власти Зауралья сделать 1 сентября выходным днём. Их поддержали депутаты региональной и городской дум из фракции ЛДПР, сообщает «Область 45».

День знаний Httpznamus.ru

Пока что полностью посвятить 1 сентября ребёнку могут родители, которые являются донорами, или взявшие неоплачиваемый выходной, или заработавшие выходной сверхурочной работой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сделать День Знаний выходным предлагают и некоторые депутаты Госдумы РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Донорство, отгул или отпуск. Как сделать День знаний выходным?