Курган, 24 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Курганские родители просят власти Зауралья сделать 1 сентября выходным днём. Их поддержали депутаты региональной и городской дум из фракции ЛДПР, сообщает «Область 45».

Httpznamus.ru День знаний

Пока что полностью посвятить 1 сентября ребёнку могут родители, которые являются донорами, или взявшие неоплачиваемый выходной, или заработавшие выходной сверхурочной работой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сделать День Знаний выходным предлагают и некоторые депутаты Госдумы РФ.