Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Член Конгресса США от Республиканской партии Адам Кинзингер считает, что отношения Грузии и России должны ухудшиться. Об том он заявил в соцсети Twitter.

Конгрессмен Адам Кинзингер U.S. House of Representatives

«Подходят к концу дни России в качестве региональной силы. Категорически советую Грузии отнестись к этому серьёзно и прекратить флиртовать с Россией», — написал Кинзингер.

Он таким образом отреагировал на публикацию в грузинских СМИ, что в Тбилиси заметили советника главы Чечни Рамзана Кадырова Льва Деньгова.

Напомним, Кинзингер является сопредседателем так называемой «Группы друзей Грузии». Её члены периодически делают заявления, указывая властям государства, как нужно проводить внутреннюю и внешнюю политику.

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