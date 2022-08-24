Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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«23 августа 2022 года днем в Переславле-Залесском в медучреждение с травмами госпитализирован мальчик 2020 года рождения. Установлено, что ребенок выпал из окна квартиры 2 этажа на ул. 50 лет Комсомола, в это время находился дома с матерью», — пояснили в ярославском МВД.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.