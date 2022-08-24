Таллин, , 16:14 — REGNUM

Пляж SauerC

Максимальная температура воды на пляжах Эстонии в конце пляжного сезона по-прежнему удерживается в районе 20 градусов, сообщил портал stolitsa. ee.

По данным службы погоды Эстонии, самая теплая морская вода на пляже Нарва-Йыэсуу, где температура составляет 22,4 градуса. Среди внутренних водоемов самая теплая вода в реке Эмайыги (22,5 градуса).

Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Кунда, где она составляет 16,1 градуса, а среди внутренних водоемов в реке Лыве (13,5 градуса).

Официальный пляжный сезон открыт в Эстонии с 1 июня по 31 августа.