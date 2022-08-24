Москва, , 16:10 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») считает необходимым разобраться с тем, куда могут поступать данные, используемые для популярных услуг по составлению генетических паспортов или проведению генеалогических ДНК-тестов.

Антон Горелкин Duma.gov.ru

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев рассказал, что парламентская комиссия РФ по работе биолабораторий на территории бывшей УССР получила категорический отказ на предложение взаимодействовать от замгоссекретаря США Виктории Нуланд, сообщило РИА Новости.

По словам Горелкина, одних биолабораторий для создания этнически ориентированного биологического оружия недостаточно. Для этого, пояснил депутат, нужен еще огромный массив генетических данных граждан той или иной страны — для выявления общих закономерностей путем машинного анализа.

«И у нас нет уверенности, что параллельно с организацией лабораторий американцы не проводили в России сбор «больших генетических данных». Вы наверняка сталкивались с рекламой «генетических паспортов» и генеалогических ДНК-тестов. Это популярная услуга, которую предлагают десятки разных фирм и медицинских компаний. Какой софт используется для обработки этих данных, как они хранятся, могут ли к ним получить доступ из-за рубежа? Всего этого мы не понимаем — ведь, в отличие от персональных данных, оборот этой информации никак не регулируется», — отметил Горелкин в своем телеграм-канале.

Депутат добавил, что планирует разобраться в этой проблематике и при необходимости заняться подготовкой регуляторных мер в отношении генетических данных.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-биологическая программа Соединенных Штатов, в рамках которой на территории бывшей УССР разрабатывались компоненты биологического оружия, несет прямую угрозу странам ШОС.

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