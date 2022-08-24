Джакарта, 24 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что реконструкция парка Taman mini Indonesia Indah (Индонезия в миниатюре) достигла 98%, и его планируется завершить к концу 2022 года. Об этом глава индонезийского государства написал в Twitter.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Я надеюсь, что после реконструкции парк станет туристическим направлением для людей внутри страны и за ее пределами, чтобы увидеть разнообразие индонезийского искусства и культуры», — написал президент Индонезии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с королем Эсватини Мсвати III в Джакарте.

Читайте также: Король Эсватини прибыл с визитом в Индонезию