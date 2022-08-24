Самара, , 16:37 — REGNUM Урожайность овощей выросла по сравнению с прошлым городом в Самарской области. Об этом 24 августа сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин на совещании в областном правительстве.

Он также отметил, что в регионе аграрии завершили обработку 67% посевных площадей. При этом средняя урожайность по озимой пшенице составила 43 центнера с га, по яровой — около 34 центнера с га, что значительно выше показателей 2021 года.

Абашин отметил, что в сравнении с прошлым годом в регионе увеличилась урожайность овощных культур, в том числе «борщового набора» (лука, картофеля, капусты).

«Ход уборочной кампании вызывает определенный оптимизм. Обработано порядка 67% полей и намолочено более 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, это очень хороший показатель. Пока не будем загадывать, но мы надеемся на новый рекорд. Напомню, что максимальный показатель за последние 30 лет, который был достигнут в 2020 году, — это 2,9 миллиона тонн. Мы рассчитываем, что в этом году урожай будет выше», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Он отметил, что урожайность по капусте и картофелю выше, чем в 2021 году, примерно на 10%.

«А значит, осенью эта группа товаров также будет доступна потребителям по адекватным ценам», — заявил Кудряшов.

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