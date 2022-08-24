Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В Петербурге проводили в последний путь рядового Александра Герасимова, геройски погибшего в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса.

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«Мужественный и сильный человек, вместе с боевыми товарищами Александр Владимирович Герасимов защищал мир на Донбассе, отстаивал национальные интересы нашей страны. Он до конца был верен присяге», — говорится в соболезновании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Такие люди, как Александр Владимирович — гордость, честь и слава России», — добавил губернатор, обращаясь к родным и близким погибшего воина.

Добавим, за полгода с начала спецоперации власти города сообщили о гибели 20 военнослужащих, проживавших в Петербурге.

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