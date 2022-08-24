Казань, 28 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. 27-летний фланговый российский полузащитник Илья Горбунов 28 июля пополнил состав казанского «Рубина», перейдя из «Пари Нижнего Новгорода» на правах свободного агента. О сроках контракта Горбунова с «Рубином» пока не сообщается.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч «Зенит» — «Рубин»

За «Пари НН» Горбунов выступал с июля 2020 года после перехода из «Армавира». В составе нижегородского клуба футболист провел 113 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 15 результативных передач.

После двух первых туров Первой Лиги 2022/23 команда Леонида Слуцкого с одной победой и тремя набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В третьем туре «Рубин» встретится с «Уфой».