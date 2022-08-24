Белгород, 24 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Фрагмент «Креольской мессы» Ариэля Рамиреса в исполнении Московского государственного академического камерного хора прозвучит на музыкальном фестивале «BelgorodMusicFest — Борислав Струлёв и друзья» в Белгороде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа сообщили в Минин-хоре.

Марина Каширская ИА REGNUM Ноты

Выступление хора пройдёт 27 августа на Соборной площади Белгорода. Кроме «Креольской мессы» прозвучат фрагменты симфонии-действа «Перезвоны» Валерия Гаврилина, цикла «Пушкинский венок» Георгия Свиридова, другие сочинения XX–XXI столетий. Изюминкой программы станет бессмертный «Вокализ» Сергея Рахманинова в переложении для виолончели в исполнении Борислава Струлёва и хора.

Ведущий концерта Василий Мичков, дирижёр — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль пройдёт с 26 по 27 августа на пяти площадках под открытым небом.