Москва, , 16:06 — REGNUM На Новослободской улице в Москве задержаны четверо человек, которые по имеющейся информации были вооружены и имели при себе рации. Об этом 24 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Бандиты Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия

В доказательство ТГ-канал выложил видеозапись с камеры наружного наблюдения, а также кадры, снятые очевидцами происшествия.

«Силовики задержали четверых человек на Новослободской улице в Москве. Их вытащили из Land Cruiser и каршеринга, положили лицами в пол и надели наручники. На земле лежат оружие, рации и деньги. Криминалисты изучают изъятое», — сказано в сообщении.

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