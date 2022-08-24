Москва, 24 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. На Новослободской улице в Москве задержаны четверо человек, которые по имеющейся информации были вооружены и имели при себе рации. Об этом 24 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

В доказательство ТГ-канал выложил видеозапись с камеры наружного наблюдения, а также кадры, снятые очевидцами происшествия.

«Силовики задержали четверых человек на Новослободской улице в Москве. Их вытащили из Land Cruiser и каршеринга, положили лицами в пол и надели наручники. На земле лежат оружие, рации и деньги. Криминалисты изучают изъятое», — сказано в сообщении.