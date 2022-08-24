Уфа, , 16:07 — REGNUM Защита российского музыканта Юрия Шевчука заявила, что он намерен обжаловать присуждённый ему за дискредитацию российской армии штраф, сообщает 24 августа РАПСИ.

Юрий Шевчук Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎

По словам адвоката Александра Передрука, будет обжаловано решение Советского районного суда Уфы от 16 августа, признавшего музыканта виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан.

Александр Передрук «Апелляционная жалоба будет направлена сегодня по почте».

Суд, признав Шевчука виновным в этом правонарушении, подпадающем под ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, присудил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

Речь идёт о произошедшем 18 мая на концерте Шевчука в Уфе, где музыкант высказался и в адрес ВС РФ, участвующих в спецоперации, и в адрес российского руководства.

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