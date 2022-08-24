Шевчук намерен обжаловать штраф за дискредитацию российской армии
Уфа, 24 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Защита российского музыканта Юрия Шевчука заявила, что он намерен обжаловать присуждённый ему за дискредитацию российской армии штраф, сообщает 24 августа РАПСИ.
По словам адвоката Александра Передрука, будет обжаловано решение Советского районного суда Уфы от 16 августа, признавшего музыканта виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан.
Суд, признав Шевчука виновным в этом правонарушении, подпадающем под ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, присудил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
Речь идёт о произошедшем 18 мая на концерте Шевчука в Уфе, где музыкант высказался и в адрес ВС РФ, участвующих в спецоперации, и в адрес российского руководства.