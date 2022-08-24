Тбилиси, 24 августа 2022, 16:04 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет сотрудничать с властями в обсуждении реформ, которые требует Брюссель, но постарается, чтобы не быть обвинённой в их срыве. Об этом 24 августа на брифинге заявила депутат парламента республики от ЕНД Хатия Деканоидзе.
По её словам, «националы» не верят, что правящая партия «Грузинская мечта» сделает инклюзивным процесс обсуждения реформ, а потому не будет входить в соответствующие рабочие группы. ЕНД будет добиваться исполнения реформ своими методами.
«На нас лежит ответственность перед международными партнерами и гражданами, мы должны сделать все возможное, чтобы 12 рекомендаций были выполнены, и оппозицию не обвинили в провале 12 пунктов», — сказала Деканоидзе.
Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО.