Тбилиси, 24 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет сотрудничать с властями в обсуждении реформ, которые требует Брюссель, но постарается, чтобы не быть обвинённой в их срыве. Об этом 24 августа на брифинге заявила депутат парламента республики от ЕНД Хатия Деканоидзе.

Parliament.ge Хатия Деканоидзе

По её словам, «националы» не верят, что правящая партия «Грузинская мечта» сделает инклюзивным процесс обсуждения реформ, а потому не будет входить в соответствующие рабочие группы. ЕНД будет добиваться исполнения реформ своими методами.

«На нас лежит ответственность перед международными партнерами и гражданами, мы должны сделать все возможное, чтобы 12 рекомендаций были выполнены, и оппозицию не обвинили в провале 12 пунктов», — сказала Деканоидзе.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО.