Белград, 24 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Албанские сепаратисты не имеют право выдавать сербам, проживающим в Косово и Метохии, любой дополнительный документ к их существующим документам, удостоверяющими личность, в какой бы форме он ни был составлен. Об этом заявил директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 24 августа.

Kim. gov. rs Петар Петкович

Так Петкович прокомментировал слова премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти о том, что Приштина в вопросе использования личных документов и автомобильных номеров, выданных Республикой Сербия, руководствуется соглашениями, подписанными в рамках брюссельского диалога в 2011 и 2016 году.

«Косовским сербам никто не может выдавать визы для того, чтобы они находились в собственных домах и на своих вековых очагах, и это Курти очень хорошо знает, только делает вид, что он тут ни при чем», — процитировал телеканал РТС слова Петковича.

Напомним, что с 1 сентября албанские сепаратисты намерены запретить использование сербских документов и автомобильных номеров на территории Косово и Метохии, ссылаясь на «принцип взаимности» и соглашения, подписанные с Белградом в 2011 и 2016 году.