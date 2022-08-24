Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 24 августа по состоянию на 15:35 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,6%, превышая $100,80 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти в Каспийском море Penyulap

«В первой половине дня котировки поднимались выше $101, чему способствовали опубликованные накануне данные Американского института нефти. Они показали на прошлой неделе большее снижение, чем ожидалось.

Если сегодняшняя статистика от минэнерго США подтвердит эту тенденцию, нефть может закрепиться в диапазоне $100-105 за баррель.

Однако на рынок продолжают давить опасения сокращения потребления нефти Китаем, где вновь усиливаются эпидемические ограничения по коронавирусу», — пояснил эксперт.

Читайте также: Восстановление цен на нефть продолжает набирать обороты