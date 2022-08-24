Рига, 24 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Власти в Риге сносят памятник освободителям города, однако важно помнить о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Латвии. Об этом говорится в комментарии министерства обороны России на Telegram-канале.

Солдаты Красной армии подходят к Риге. 1944

Сообщается, что в архивах минобороны России хранятся данные о чудовищных зверствах и разрушениях, совершенных немецкими оккупантами в столице Латвии и окрестностях города. Жители Риги рассказывали об угоне в рабство мирных советских граждан, издевательствах над военнопленными, истреблении еврейского населения, разрушении городского хозяйства и уничтожении промышленных и коммунальных предприятий города.

«За свободу Латвии свои жизни отдали более 205 000 красноармейцев. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны. К сожалению, в последние годы в Латвии активизировались силы, которые стремятся во что бы то ни стало уничтожить прошлое собственной страны», — говорится в комментарии.

В минобороны РФ подчеркнули, что с попустительства, а в некоторых случаях с одобрения латвийских властей повсеместно происходят акты надругательства над памятниками и монументами, посвященными советским воинам-освободителям».

«Но правду и память о воинах Красной Армии — освободителях Риги не отменить, ее не снести бульдозером, она будет вечно храниться не только в военных архивах, но и в сердцах людей», — так завершает свой комментарий военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти жестко реагируют на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.