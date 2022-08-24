Рязань, , 15:56 — REGNUM Во время тушения пожаров в Рязанской области были сильно повреждены несколько единиц спецтехники из Москвы, которые прибыли для борьбы с природной стихией. Об этом 24 августа сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Лесной пожар Alexey Kudenko / Алексей Куденко

При этом жертв среди личного состава экстренных служб Москвы удалось избежать.

«Во время ликвидации ЧС по тушению пожаров в Рязанской области сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены 8 автомобилей дорожных служб столицы», — сказано в сообщении.

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