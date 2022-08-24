Симферополь, , 15:55 — REGNUM Расследование громкого уголовного дела о совершении мошенничества в сфере долевого строительства жилья завершили следователи Следственной части Следственного управления МВД по Республике Крым, сообщили 24 августа в пресс-службе ведомства.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, четверо обвиняемых обманом завладели деньгами граждан под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов и гаражей в Феодосии. При этом возводить объекты они не планировали.

Потерпевшими по делу признан 61 человек, это жители Крыма и других российских регионов. Сумма причинённого ущерба оценивается в 103 млн рублей.

«В ходе расследования уголовного дела установлено имущество обвиняемых, стоимость которого превышает 210 млн рублей, на которое с целью возмещения ущерба потерпевшим и обеспечения исковых требований наложен арест», — добавили в МВД Крыма.

Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.