Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Посол США в Тбилиси Келли Дегнан доверят неправительственной организации (НПО) «Справедливые выборы» (ISFED), несмотря на то, что НПО исказила итоги подсчета голосов на выборах в парламент Грузии в 2020 году. Об этом посол сообщила 24 августа журналистам.

Келли Дегнан

Она заявила, что не видит доказательств, будто неверные данные были предоставлены специально. Также Дегнан считает, что ошибочные итоги от ISFED отличались от официальных незначительно.

«Как только ошибка была подтверждена и идентифицирована, общественность была проинформирована публично и людям была предоставлена ​​возможность узнать, что произошло», — сказала посол.

Дегнан также заявила, что не верит, будто ISFED участвовала в заговоре по свержению власти в Грузии.

Напомним, осенью 2020 года после голосования на выборах в парламент Грузии ISFED дали неверные итоги параллельного подсчёта бюллетеней. В организации признали это только через полтора месяца. Кроме того, в НПО тогда сообщили, что разница между выданными бюллетенями и использованными составила 8%, тогда как она составляла менее 1%. Всё это стало основание для оппозиции не признать итоги выборов и выводить сторонников на массовые акции протеста.

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