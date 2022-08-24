Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 24 августа по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже прибавляет эфемерные 0,02%, торгуясь по 59,90 рубля. Евро теряет 0,43%, отступая до 59,32 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс».

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«Это отражает динамику международного валютного рынка, где евро торгуется к доллару по 99 центов. Несмотря на то, что поддержка налогового периода подходит к концу, рубль не спешит сдавать позиции.

Поддержку котировкам российской валюты оказывают сырьевые рынки, где нефть вернулась в зону выше $100 за баррель. Однако среднесрочно прогноз остается без изменений.

На фоне восстановления импорта и сокращения экспортных доходов, а также планов возобновить налоговые интервенции доллар вернется в зону выше 60 рублей уже в ближайшее время», — предполагает эксперт.

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