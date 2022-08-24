Самара, , 15:54 — REGNUM Представители иранского бизнеса посетили Самарскую область. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Члены иранской делегации ознакомились с инвестиционным потенциалом Самарской области.

«Иран входит в число государств, с которыми Россия, и в частности Самарская область, нацелена развивать партнерские отношения. Мы регулярно организуем визиты наших предпринимателей в дружественные страны, принимаем делегации иностранных партнеров на своей территории, демонстрируем инвестиционные возможности, продукцию региональных производителей, обсуждаем направления для взаимовыгодного сотрудничества», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрия Богданова.

Отмечается, что в 2021 году в регионе были открыты такие экспортные направления поставок товаров в Иран, как оборудование и механические устройства. В настоящее время руководство Самарской области готово обсуждать перспективы развития сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, образовательных программ.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы создания совместных предприятий, поставки фруктов и овощей из Ирана, а также экспорт самарских удобрений, увеличение поставок муки, зерна и другой продукции. Некоторые иранские инвесторы выразили готовность направить средства на создание предприятия по переработке сельхозпродукции на территории Самарской области.

Напомним, в 2021 году объем экспорта самарской сельхозпродукции в Иран составил 52,9 млн долларов.