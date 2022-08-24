Москва, 24 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Несмотря на то, что практика, когда работодатель стимулирует сотрудников заводить счета для получения заработной платы в каком-то определённом банке, достаточно распространена, сейчас уже нельзя говорить о том, что это является серьёзной проблемой для сотрудников, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

«Во-первых, подобные предложения не носят характера принуждения. Во-вторых, никто не мешает сотруднику, получив зарплату на карту одного банка, перевести её в другой через ту же систему быстрых платежей (СБП).

До 100 тысяч рублей в месяц такой перевод осуществляется без комиссии, а тех, кто получает больше, у нас в стране не так уж много.

Новшество не должно вызвать проблем у бухгалтерий работодателей. Собственно, главная причина, по которой многие компании практикуют работу с каким-то одним банком — меньшие издержки и простота организации процесса, плюс различные бонусы по корпоративным программам.

Если работать можно будет по-прежнему с одним банком, переводя средства без комиссии, это не встретит сопротивления.

Однако потребуется внесение изменений в трудовое законодательство, которое не предусматривает пока такой схемы. Ну и внести изменения в массу трудовых договоров», пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько российских банков участвуют в пилотном проекте по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СПБ).

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