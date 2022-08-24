Пекин, , 15:49 — REGNUM Приложение TikTok для iOS-устройств может отслеживать касания экрана, когда пользователи посещают сторонние сайты. Об этом 24 августа пишет Mail Online, ссылаясь на исследование программиста Феликса Краузе.

Сервис TikTok

Согласно данным исследования, соцсеть может отслеживать действия пользователя во время просмотра веб-сайта в приложении. «В TikTok также есть код для отслеживания всех нажатий, например, нажатия на любые кнопки или ссылки», — утверждает Краузе. Как отмечает издание, это позволяет наблюдать за вводом текста, например данных кредитной карты и паролей.

Представитель TikTok заявил Guardian Australia, что «выводы отчета о TikTok неверны и вводят в заблуждение». «Вопреки заявлениям в отчете, мы не собираем информацию о нажатиях клавиш или текстовом вводе с помощью этого кода, который используется исключительно для отладки, устранения неполадок и мониторинга производительности», — заверили в компании.

Ранее в TikTok добавили возможность менять фон на изображение, сделанное нейросетью. Однако эти картинки получаются не слишком реалистичными, так как приложение использует примитивный ИИ.

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