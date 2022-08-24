Калуга, , 17:27 — REGNUM В Калужской области зерновые обмолочены на площади 37 тыс. га (38% плана). Лидируют в уборке зерновых Мещовский, Боровский, Дзержинский и Козельские районы, которые выполнили план более чем на 60%. Об этом сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства области Леонида Громова.

Уборочная страда Admoblkaluga.ru

Наибольшая урожайность остается в хозяйствах Перемышльского района — 44,1 ц/га. Аграриям Жиздринского, Думиничского, Износковского, Ульяновском районов, где убрано менее 20% площадей, рекомендовано активизировать темпы уборки зерновых.

В 11 районов региона ведут уборку озимого рапса. Это самая распространенная и ценная сельскохозяйственная масличная культура. На данный момент урожайность составляет 27 ц/га, что значительно выше средней урожайности этой культуры в стране. По данным Центра агроаналитики, в 2021 году она составила 17 ц/га. Закончили уборку озимого рапса в Барятинском, Жиздринском, Мосальском и Перемышльском районах. Лучшие показатели — в перемышльских хозяйствах, где с 1,8 тыс. га убрано 6,1 тыс. т при урожайности 33,5 ц/га.

«В этом году озимые зерновые культуры будут выращивать на площади не менее 60 тыс. га, рапс — не менее 13 тыс. га. В Боровском, Жиздринском и Мещовском районах уже приступили к этой работе», — отметил Леонид Громов.

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