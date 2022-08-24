Кишинёв, , 15:45 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от находящейся в оппозиции Партией социалистов, а также члены партии и её сторонники 24 августа в Кишинёве почтили память погибших при освобождении Молдавии от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Мемориальный комплекс «Вечность» в Кишиневе User:Zserghei

В Кишинёве участники акции возложили цветы к мемориалу воинской славы «Вечность». Возглавлял колонну исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

«Акции в память об освободителях Молдовы прошли сегодня по всей стране. В них участвовали руководители районов, примары, советники, активисты Партии социалистов и простые граждане, которые помнят о том, какой ценой была освобождена территория нашей страны, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Ранее в подобных акциях традиционно участвовал экс-президент Молдавии Игорь Додон. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Напомним, Молдавская ССР была освобождена от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишинёвской операции, которая шла с 20 по 29 августа 1944 года. Операция была одной наиболее удачных операций Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

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