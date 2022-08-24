24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Эммануэля Макрона о том, что возглавляемая им страна переживает «конец изобилия».

Анна Царькова, , 18:33 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон считает, что возглавляемая им страна переживает «конец изобилия». Об этом французский лидер заявил на открытии совета министров.

Константин Коровин. Париж. Утро. 1906

«Мы уже несколько лет живем в конце того, что может показаться изобилием. Конец изобилия продуктов, технологий, которые казались нам постоянно доступными», — приводит его слова Le Figaro.

«То, через что мы проходим, больше похоже на большой переворот», — добавил он.

Заявление Макрона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это последствия антироссийских санкций, так как Франция сильно зависела от российских ресурсов.

«Только не останавливайтесь в своих санкциях», — с сарказмом призвал Виталий.

«Но не сказал, что он активно к этому приложил руку… Как бы его потом за измену родине не осудили», — смеется Evolet.

«Прозрел…» — отметил Sacar.

«Санкции, они такие…» — написал Alexander C.

«Макрон стал что-то понимать», — иронизирует Iron M.

«Сами себя загнали, идиоты», — комментирует Андрей.

«Надо срочно звонить Путину», — пошутил «А».

«Да как так-то? Мы, Россия, ни одной санкции не ввели! Если вы привыкли жировать, то это ваши проблемы…» — пишет Польшин.

«Хорошие новости! Привыкайте к XVIII, XIX веку вновь», — с сарказмом призвала Любовь.

«Все изобилие у них было благодаря России», — написал Андрей Александрович.

«Назло маме отморожу уши. Целый век Россия кормила всех этих бесов, давайте уже сами справляйтесь со своей демократией», — отметил один из участников обсуждения.

«Кушайте саранчу. Лягушки скоро закончатся», — пошутила Елена М.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

«Задницу он свою прикрывает. Чтоб не так сильно били», — не выдержал Алексей.

«Санкции сработали эффективно. Молодцы!» — смеется Елена.

«Еще забыл добавить, что это все произойдет по его тупости, недальновидности и желанию услужить Америке и Англии. По сути, жертвует своим народом «назло» Путину и России…» — отреагировала Екатерина Р.

«Переживете наши 90-е!» — добавила Татьяна.

«Вариант «захватить и ограбить Россию» европейцами уже не рассматривается, что ли?! А что так?!» — иронизирует еще один участник обсуждения.

«Посмотрим, сколько они продержатся у власти с голой задницей», — отметил Андрей Андреевич.

«Жили за счёт России! Вывозили все — от продуктов до энергоносителей. А сами, оказывается, беспомощные, и нет у них никакой экономики!» — пишет Valentina R.

«Пусть в Европе будет, как в России в 90-х! То, что они устроили гражданам России в 90-х, пусть и у них так будет, а то жили, пили, ели, улыбались, а люди в России еле выживали», — возмутилась Ольга.

«Россия ломает установленный миропорядок. Теперь будет всё по-другому. А то их экономика построена на награбленных богатствах из колоний и на относительно дешёвых российских углеводородах. Халява закончилась, сэры, пэры и прочие мсье», — написала Nata S.

«Ну как вам санкции против России? За 30 лет Россия так интегрировалась в мировую экономику и особенно в европейскую, что, наложив на неё санкции, — [вы] выстрелили себе в голову! Как там ваши автопроизводители, говорят вам спасибо за потерю такого огромного рынка?» — с сарказмом поинтересовался Дмитрий.

«Скоро ЕС посыпется», — предположила Елена.

«Хотели наказать Россию — высекли себя!» — добавила Лара.

«А кто-то грозился Россию в каменный век отправить. Вам Россию не победить. Потому что у русских есть душа и с ними Бог», — подытожила Ирина Д.