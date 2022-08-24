Москва, , 15:51 — REGNUM Российское посольство в Латвии осудило снос памятника советским воинам-освободителям в Парке Победы в Риге. В МИД республики направлена нота протеста, говорится в распространенном 24 августа заявлении российского диппредставительства.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Совершена варварская русофобская выходка, очередной акт вандализма на государственном уровне, подчеркнули в посольстве. Снос памятника — вопиющий произвол и надругательство над памятью советских воинов, победивших в схватке с фашизмом.

В посольстве добавили, что направили ноту протеста в адрес латвийского МИД. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры.

Дипломаты отметили, что Рига нарушила международные обязательства, связанные с сохранением историко-мемориального наследия. Кроме того, представители неравнодушной общественности, которые выступили против демонтажа памятника, подвергаются грубым задержаниям, сталкиваются с угрозами.

Власти Латвии должны «остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение», заявили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Риге начали демонтировать памятник советским воинам — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Он был установлен в 1985 году.

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