Челябинск, , 15:43 — REGNUM Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 2:1.

Хоккей

В составе «Барыса» дубль оформил нападающий Никита Михайлис. У «Автомобилиста» отличился форвард Брукс Мэйсек.

В турнире, помимо «Барыса» и «Автомобилиста», также принимают участие магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».

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