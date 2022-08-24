Москва, , 15:42 — REGNUM Тот факт, что в РФ в июле 2022 года на 26% выросли объемы выдачи кредитов наличными, свидетельствует о том, что экономика постепенно адаптируется к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

«Мы видим стабилизацию ситуации. Руководство Центрального банка уже неоднократно давало понять, что ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки, а это в конечном итоге приводит к стимулированию кредитных процессов в экономике (снижается стоимость денег). Я думаю, что в нынешней ситуации мы можем рассчитывать на рост объемов кредитования где-то на 3,5-5% за месяц», — сказал Твердохлеб.

В свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова предположила, что спрос на кредиты в РФ будет расти до конца 2022 года.

«Ситуация с кредитованием постепенно восстанавливается, — сказала она корреспонденту ИА REGNUM. — Ключевая ставка снизилась и привела к снижению ставки по кредитам. Это вызвало увеличение спроса на кредиты со стороны населения. Приобретаются потребительские товары, а также тратятся деньги на основные нужды. Есть вероятность, что спрос будет расти до конца этого года».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в РФ восстанавливается потребительское поведение.

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