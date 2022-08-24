Москва, , 15:40 — REGNUM Вашингтон надеется, что, сократив потенциал экономического роста КНР, ему удастся ослабить и глобальные амбиции Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Говоря о перспективах торговой войны между Китаем и США, можно предположить, что она продлится долгие годы, однако возможен пересмотр отдельных ее положений. Например, администрация [президента США Джозефа] Байдена даже рассматривала расширение списка исключений в целях борьбы с растущей инфляцией, — сказал Файншмидт. — Но говорить о победителе в этой торговой войне сложно, поскольку она значительно задевает каждую из сторон. Другое дело, что в данном контексте это продолжение противоречий геополитического характера. США таким образом надеются ограничить доступ Китая к технологическим новациям США и Запада, сократить его потенциал экономического роста, что, как ожидается, ослабит позиции и глобальные амбиции Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для США противостояние с Китаем стало приоритетом во внешней политике.

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