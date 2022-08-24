Москва, 24 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Для США противостояние с Китаем стало приоритетом во внешней политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал решение американских властей расширить санкции против Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Китай сейчас претендует на статус сверхдержавы, и для США противостояние с Китаем уже является приоритетом во внешней политике, что предопределяет невозможность преодоления конфронтационных отношений, — сказал Файншмидт. — Тем не менее важно учесть, что Китай значительно зависит от американских и западных технологий, а экономики США и стран Европы зависят от промышленного потенциала Китая. Иначе говоря, мы видим здесь высокую степень экономической взаимозависимости, чего не было в условиях противостояния США и СССР. США через экономическую войну пытаются провести декаплинг и разорвать это состояние взаимозависимости, но пока получается не столь успешно: объём торговли США и ЕС с КНР по-прежнему составляет более 1,5 триллиона долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что США рассчитывают ограничить развитие КНР с помощью санкций.