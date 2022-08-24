Тольятти, Самарская область, 24 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области.

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Сообщается, что с 23 августа все автомобили Lada Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности.

Отмечается, что в более «старших» версиях автомашины дополнительно могут быть оборудованы подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем.

«Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления — это настоящая победа всего коллектива АвтоВАЗа и наших партнеров. Забота о клиентах является приоритетом марки Lada. Мы продолжим расширять список оборудования наших автомобилей функциями комфорта и безопасности, и приложим все усилия, чтобы выполнить эту работу в сжатые сроки», — приводит пресс-служба слова главы АвтоВАЗа Максима Соколова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АвтоВАЗ запатентовал детали для новой модели Lada.