Москва, , 15:38 — REGNUM Инициатива ЦБ РФ по возвращению пострадавшим гражданам переведённых мошенниками денег является ответом на уже давно назревший запрос клиентов банков и самих банков, ведь объем мошеннических операций с переводами в последние годы заметно вырос, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Телефонный мошенник U.S. Marine Corps

«При этом весьма обширна практика банков отказа в возмещении похищенных средств на основании установленной самим банком вины клиента. Отсюда и столь низкий процент возврата (менее 8%), чем и озаботился ЦБ.

Нельзя сказать, что сейчас для банков не установлен порядок действий при возникновении подозрений в мошенничестве при переводе или оплате. Он есть, и многие моменты оставлены на усмотрение самого банка.

Предложение ЦБ РФ ввести сумму возмещения само по себе разумно, но вызывает сомнение подход возмещать «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии». Ведь все, что связано с усреднением, не отражает реальной ситуации.

Да, принятие инициативы ЦБ будет стимулировать развитие антифрода, поскольку уязвимости систем банка станут основанием для возмещения похищенных средств. То, что в цепочку принятия решения о переводе или оплате будет включён и банк получателя, можно трактовать двояко.

С одной стороны, двойная проверка повысит надёжность операции, с другой — усложнит процесс и может стать основанием для жалоб со стороны клиентов, давших согласие на операцию. Самое неоднозначное развитие может получить решение о блокировании операций по счету получателя, информация о котором находится в базе данных самого ЦБ.

Ведь здесь в цепочке решения появляются ещё и правоохранительные органы, возбуждающие уголовное дело. Надо отметить, что ЦБ очень аккуратно объявляет об инициативе и сообщает о том, что все решения и внедряемые инструменты являются предметом обсуждения. Это даёт возможность всем заинтересованным сторонам дать свои комментарии и предложения», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счёт, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства.

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