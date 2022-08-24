Москва, , 15:38 — REGNUM Власти США рассчитывают ограничить развитие Китая с помощью санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что США расширили санкции против КНР.

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«Несмотря на мировую рецессию, китайская экономика пытается встать на рельсы устойчивого роста, — сказала Скрыль. — США и Китай делят лидирующие позиции в мире по размерам экономик. Естественно, власти США хотят увеличит отрыв, пытаясь ограничить развитие Китая санкционными мерами. К тому же, добавляя неопределённость в вопросе взаимоотношений Китая и Тайваня, американские власти намерены перераспределить силы на стратегическом маршруте поставок электронных комплектующих для многих мировых производств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что резкое ухудшение американо-китайских отношений не выгодно ни США, ни КНР.

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