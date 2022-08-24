Запорожье, Бывш. УССР, 24 августа 2022, 15:37 — REGNUM Глава администрации населённого пункта Михайловка Запорожской области Иван Сушко, погибший при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приёмной дочерью. Об этом 24 августа сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 августа в Запорожской области в результате умышленного подрыва автомобиля погиб глава администрации Михайловки Иван Сушко.
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