Запорожье, Бывш. УССР, , 15:37 — REGNUM Глава администрации населённого пункта Михайловка Запорожской области Иван Сушко, погибший при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приёмной дочерью. Об этом 24 августа сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«В момент взрыва в машине главы администрации Михайловки (Запорожская область) была приёмная дочь погибшего. Иван Сушко вёз её в детский сад. Взрывное устройство было направленного действия. По счастливой случайности ребёнок выжил и не получил критических ранений», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 августа в Запорожской области в результате умышленного подрыва автомобиля погиб глава администрации Михайловки Иван Сушко.

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