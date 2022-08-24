Москва, , 15:37 — REGNUM С прогнозами о том, что к концу 2022 года ключевая ставка Банка России может опуститься к 7%, можно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обновленный диапазон среднего значения ключевой ставки в 2022 году допускает ее понижение до 6,5% к концу года. Вышедшая в июне–июле статистика указывает на оживление в секторе корпоративного и розничного кредитования после провала в весенние месяцы. Это говорит о том, что цель по перезапуску роста кредитного портфеля банков за счет снижения ставки достигнута, а текущий уровень ставок близок к тому, в котором нуждается российская экономика, — сказал Перевышин. — Наша модель в текущих условиях предполагает ставку на уровне 7,25-7,5%. С учетом более плавного смягчения денежно-кредитной политики, на которое указывает сигнал Банка России, достижение этого уровня ставок возможно по итогам заседания в октябре».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение ЦБ РФ не спешить со снижением ключевой ставки назвали оправданным.

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