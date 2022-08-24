Москва, 24 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. С прогнозами о том, что к концу 2022 года ключевая ставка Банка России может опуститься к 7%, можно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ РАНХиГС Юрий Перевышин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Обновленный диапазон среднего значения ключевой ставки в 2022 году допускает ее понижение до 6,5% к концу года. Вышедшая в июне–июле статистика указывает на оживление в секторе корпоративного и розничного кредитования после провала в весенние месяцы. Это говорит о том, что цель по перезапуску роста кредитного портфеля банков за счет снижения ставки достигнута, а текущий уровень ставок близок к тому, в котором нуждается российская экономика, — сказал Перевышин. — Наша модель в текущих условиях предполагает ставку на уровне 7,25-7,5%. С учетом более плавного смягчения денежно-кредитной политики, на которое указывает сигнал Банка России, достижение этого уровня ставок возможно по итогам заседания в октябре».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение ЦБ РФ не спешить со снижением ключевой ставки назвали оправданным.