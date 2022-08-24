Москва, 24 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В России в настоящее время потребительское поведение возвращается к тем моделям, которые были распространены полгода назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Объединенного кредитного бюро о том, что объемы выдачи кредитов наличными в июле 2022 года выросли по сравнению июнем на 26%.

Покупателей нет

«Рост объёма выдачи кредитов в любой форме прежде всего зависит от процентной ставки, — призвал не забывать экономист. — А она определяется банком на основе ключевой ставки ЦБ РФ, превышая ее на несколько процентов (если мы говорим о среднерыночных предложениях кредитования). Резкий подъем ключевой ставки в марте обусловил повышение ставки процентов — кредиты стали слишком дорогими. С мая регулятор начал политику снижения ключевой ставки — проценты по кредитам стали меньше и уже скоро достигнут дофевральского уровня. Поэтому объём выдачи кредитов растёт».

Кроме того, он напомнил, что весной 2022 года сильно изменились модели потребительского поведения.

«В ситуации неопределенности покупатели стали отказываться от приобретения дорогостоящих товаров длительного пользования — спрос на кредиты упал и из-за этого. Сейчас мы наблюдаем возвращение моделей потребительного поведения к тем, которые были полгода назад. Кредиты становятся более востребованными», — пояснил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хачатурян заявил, что сокращение потребительского спроса, произошедшее в России в феврале–марте 2022 года, к настоящему моменту удалось нивелировать.