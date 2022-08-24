Москва, , 15:34 — REGNUM Нынешний Запад строит глобальный концлагерь, в котором должны быть стерты из памяти постлюдей все представления о свободе и человечности, то есть фактически оформить рукотворный филиал ада на Земле, и для этого прежде всего он хочет разобраться с Россией, расчеловечив первыми русских, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По этому поводу с предельной откровенностью высказывается абсолютно респектабельный и достаточной авторитетный западный интеллектуал Юваль Харари , который является экспертом Всемирного экономического форума и советником Клауса Шфаба . Не буду преувеличивать значение Шваба и этого форума. Но это не какие-то там маргиналы. Это среднегабаритный переходной к элите междусобойчик, не лишенный определенной степени авторитетности и явно связанным с чем-то более крупным», — заявил Кургинян.

Оговорив то, что безусловно, нельзя абсолютизировать мнение Шваба и Харари, Кургинян заметил, что западная элита как никакая другая умеет окорачивать всех, кто говорит нечто не по шерстке, а потому нужно прислушаться к высказываниям данного гражданина.

Харари заявил буквально, что в «недалеком будущем, когда люди посмотрят назад, они вспомнят, что все началось с ковидного кризиса. Это и есть момент перехода на полную цифровизацию, когда абсолютно все будет мониториться. Это момент согласия на тотальное отслеживание не только в тоталитарном обществе, но и в демократическом. Самый важный момент наступит тогда, когда слежение за человеком будет не только внешним, но и подкожным. Пока мы еще ничего не видели. Сейчас происходит очень важный процесс в мире. Мы взламываем людей. У нас есть возможность взломать человека, чтобы понять, что происходит внутри, что движет вами. При этом самые важные данные — не о том, что вы читаете, покупаете, с кем встречаетесь, а в том, что происходит внутри вас».

При этом, по словам Харари, позади у человечества две революции — революция компьютерной науки и революция биологической. Они существовали отдельно друг от друга, но сейчас сливаются воедино в биометрический сенсор, который конвертирует биологические данные в цифровые. Эти данные будут обработаны компьютером и позволят контролировать людей под кожей. И это является, по его словам, переломным моментом всей игры, поскольку это ключ к лучшему пониманию людей даже больше, чем они сами это понимают. И COVID-19 здесь играет ключевую роль, поскольку он «позволяет легализовать тотальное биометрическое слежение».

Кургинян подчеркнул, что только сейчас через высказывание Харари мы видим, как начинает претворяться в жизнь то, что предсказывалось и прогнозировалось великими писателями, и, прежде всего Федором Достоевским в его «Бобке» и «Притче о Великом Инквизиторе» из «Братьев Карамазовых».

«Он говорит об этом как уже о свершившемся факте. Его никто не одергивает, он занимает достаточное положение… Значит Харари озвучивает настоящий западный проект в той его части, которая касается будущего человечества. Ничуть не менее откровенно озвучивается все то, что касается судеб России. И вряд ли стоит отрывать одно от другого, потому что случись с человечеством то, что описывает господин Харари, ни о какой России говорить не придется. Поэтому до того… Россия должна быть ликвидировано как основное препятствие на пути того проекта, который маячит за болтовнёй Харари. И об этом смачно говорят подельники господина Харари», — продолжил Кургинян.

Но Харари все не ограничивается. Всегда можно сказать мало ли что там говорят различного рода эксцентричные люди в своей ненависти к чему-то, хоть в данном случае это говорят не маргиналы, а вполне люди, входящие в определенные круги, которые умеют окорачивать тех, кто болтает лишнего. Есть определенная группа людей, которая всегда следит за своими высказываниями — это дипломаты.

Так, сотрудница Консульства Норвегии Элисабет Эллингсен устроила в Мурманске скандал по поводу того, как ее обслуживают в гостинице, в чем нет ничего особенно. Но чего она не может говорить как дипломат, аккредитованный в той или иной стране, так это о ненависти к населению этой страны, даже в самой слабой развитой. Но она говорит буквально «я ненавижу русских».