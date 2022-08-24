Москва, , 15:34 — REGNUM Несмотря на то, что противостояние Китая и США усиливается, резкое ухудшение отношений не выгодно ни Пекину, ни Вашингтону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что США расширили санкции против Китая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Противостояние Китая и США продолжает оставаться актуальным и даже усиливаться, — сказал Ковригин. — Штатам не нужен сильный Китай — с геополитической точки зрения это понятно. Однако совсем непонятно с точки зрения экономики. Значительная, если не основная по некоторым отраслям доля ВВП Китая приходится на американские и транснациональные корпорации под контролем США. Та же компания Apple глубоко интегрирована с Китаем. Поэтому ни США, ни Китаю резкое углубление противостояния невыгодно. Понимая это, Китай довольно осторожно себя ведёт с Россией. Вроде мы и товарищи, но ещё не друзья».

Как полагает Ковригин, не стоит ждать, что США пойдут на резкое углубление противостояния с Китаем.

«Будут периодически всплывать санкционная риторика с обеих сторон, обвинения в торговых войнах. Но окончательного разрыва и победы одной стороны не будет», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщалось ранее, власти США добавили семь связанных с Китаем компаний в санкционный список.