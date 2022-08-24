Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Неправительственная организация (НПО) «Справедливые выборы» (ISFED) была поймана на фальсификации выборов в парламент Грузии в 2020 году, поэтому мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сомневается, что её поддерживает посольство США в Грузии. Об этом он 24 августа заявил журналистам.

Каха Каладзе Tbilisi. gov. ge

«Я не видел заявления посольства США. Не слышал его и не уверен, что американское посольство могло сделать это заявление. ISFED ассоциируется с мошеннической организацией», — сказал Каладзе.

Он напомнил, что фальсификация ISFED подтверждается фактами. Мэр считает, что это была намеренная попытка ввести граждан в заблуждение. По мнению Каладзе, эта НПО входила в состав организаций, готовивших свержение власти.

Напомним, ранее в парламенте Грузии сообщили, что ISFED отстранили от обсуждения избирательной реформы, так как НПО присоединилась к ультиматуму оппозиции отправить правительство в отставку. По мнению властей, такие организации должны быть политически непредвзятыми. В посольстве США возмутились по этому поводу. В заявлении американских дипломатов ISFED названа организацией, которая вызывает доверие.

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