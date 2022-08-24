Москва, , 15:32 — REGNUM Создание в РФ базы данных мошенников, а также введение обязанности банков отвечать перед клиентом за перевод средств — это давно назревшая, логичная и справедливая мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова. Так она прокомментировала соответствующие планы Центрального банка РФ.

Мошенник Metapop.com

«В деле защиты от мошенничества действенными являются два аспекта: финансовая грамотность заемщика и внутрибанковские механизмы защиты от мошенничества. Первому аспекту — повышению финансовой грамотности заемщика — уже давно уделяется достаточно серьезное внимание, – сказала Дубова. – Однако мошенники зачастую идут на полшага впереди самых финансово грамотных заемщиков, используя всё новые весьма изощренные сценарии. Поэтому формирование регулятором базы данных мошенников, приостановка перевода средств по счету при наличии информации о нем в базе данных ЦБ, а теперь и введение обязанности банков отвечать перед клиентом за перевод средств на счета заемщика – давно назревшие, логичные и справедливые шаги по повышению действенности всего механизма защиты от мошенничества».

Как полагает Дубова, предложенный Банком России механизм может стать весьма действенным при условии, что первому аспекту — повышению финансовой грамотности заемщика, государство будет и дальше уделять повышенное внимание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный Банк РФ выступил с инициативой обязать банки, которые перевели деньги клиента на счёт мошенников, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства.