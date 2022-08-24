Бахчисарай, Крым, 24 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Участок автодороги Бахчисарай — Ялта, который проходит через гору Ай-Петри, будет отремонтирован за три миллиарда рублей. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил 24 августа в ходе совещания по проблемным вопросам Бахчисарая.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога на Ай-Петри

Он сообщил, что на работы по ремонту дороги Бахчисарай — Ялта через Ай-Петри запланировано два года и три миллиарда рублей, и выразил уверенность, что средств хватит. Работы по проектированию уже начались, добавил глава региона.

Отметим, что дорога в начале августа после ливней была частично размыта, произошло обрушение подпорной стены.

По данным Службы автодорог Крыма, объект «Ремонт участка автомобильной дороги Бахчисарай — Ялта км 26+100 — км 69+900» входит в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Проведение непосредственно строительных работ запланировано на 2023–2025 годы.